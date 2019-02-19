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Российские ученые оценили влияние магнитных бурь на заболевания сердца

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Российские исследователи выявили связь между геомагнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказали «Известиям» в якутском институте им. Ю.Г. Шафера СО РАН. Подобные предположения делаются уже давно, однако ученые всего мира до сих пор не могут прийти к единому мнению.

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Специалисты из России в течение полугода оценивали космическую погоду на всей территории республики Саха. Позже они сравнили полученные данные с записями сотрудников скорой помощи, выезжавших к пациентам с инсультами, инфарктами миокарда и гипертоническими кризами. Выяснилось, что число подобных вызовов увеличивалось в дни повышенной геомагнитной активности.

При этом в московском университете им. И.М. Сеченова отнеслись к полученным результатам скептически. Там предлагают не списывать плохое самочувствие на погоду, а вовремя обращаться к врачам и следовать их назначениям.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 февраля.

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