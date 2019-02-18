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Назван легкий способ проверки здоровья сердца у мужчин

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Гарвардского университета назвали простой способ проверки здоровья у мужчин от 18 до 66 лет. Результаты их исследования были опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Всего в эксперименте приняли участие 100 человек — действующие и бывшие пожарные американского штата Индиана. Ученые следили за их здоровьем в течение 10 лет. В итоге они пришли к выводу, что риск сердечного приступа можно определить по числу отжиманий. 

По словам исследователей, мужчины, которые не могут отжаться 10 раз, имеют самый высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом участники эксперимента, способные сделать 40 отжиманий и более, вдвое реже страдали от болезней сердца, отмечает Regnum.  

Ранее в феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.

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