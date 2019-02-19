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Балкон жилого дома обрушился в Каспийске

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Фото: соцсети
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В Каспийске балкон 11-ти этажного жилого дома обрушился на припаркованные у здания машины. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в здании на улице Халилова во вторник, 19 февраля. По предварительным данным, конструкция не выдержала сильных порывов ветра, который бушует в Дагестане второй день, сообщает РЕН ТВ.

Балкон_Каспийск

18 февраля в городе Первоуральске Свердловской области обрушилась часть двухэтажного жилого дома, расположенного на улице Энгельса. По данным спасателей, из здания были эвакуированы пять человек, никто не пострадал.

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