Балкон жилого дома обрушился в Каспийске

В Каспийске балкон 11-ти этажного жилого дома обрушился на припаркованные у здания машины. Никто не пострадал.

Инцидент произошел в здании на улице Халилова во вторник, 19 февраля. По предварительным данным, конструкция не выдержала сильных порывов ветра, который бушует в Дагестане второй день, сообщает РЕН ТВ.

18 февраля в городе Первоуральске Свердловской области обрушилась часть двухэтажного жилого дома, расположенного на улице Энгельса. По данным спасателей, из здания были эвакуированы пять человек, никто не пострадал.