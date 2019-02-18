Прямой эфир

Обрушение балкона на детей в Москве попало на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камера уличного видеонаблюдения сняла падение куска балкона на двоих детей и их мать на Ленинградском проспекте в Москве. По последним данным, у десятилетней девочки диагностировали сотрясение мозга, а у четырехлетнего мальчика оказалась травмирована нога. 

На кадрах, опубликованных на сайте РЕН ТВ, видно, как по тротуару идут женщина и двое детей. Неожиданно на них с высоты падают куски балкона. По словам матери, сын успел отскочить, а на дочку попало несколько кусков.

«Рядом была остановка, люди стали кричать, из магазина повыбегали продавцы, начали помогать. Кто-то вызвал «скорую» и МЧС. Слава богу, дети были в сознании», — рассказала она.

По данным телеканала «Звезда», пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу № 9.

16 февраля ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетних девочек-близнецов госпитализировали с сотрясением головного мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два ребенка госпитализированы в результате обрушения балкона на севере Москвы
Байкер упал с 30-метровой эстакады после ДТП во Флориде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017