Обрушение балкона на детей в Москве попало на видео

Камера уличного видеонаблюдения сняла падение куска балкона на двоих детей и их мать на Ленинградском проспекте в Москве. По последним данным, у десятилетней девочки диагностировали сотрясение мозга, а у четырехлетнего мальчика оказалась травмирована нога.

На кадрах, опубликованных на сайте РЕН ТВ, видно, как по тротуару идут женщина и двое детей. Неожиданно на них с высоты падают куски балкона. По словам матери, сын успел отскочить, а на дочку попало несколько кусков.

«Рядом была остановка, люди стали кричать, из магазина повыбегали продавцы, начали помогать. Кто-то вызвал «скорую» и МЧС. Слава богу, дети были в сознании», — рассказала она.

По данным телеканала «Звезда», пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу № 9.

16 февраля ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетних девочек-близнецов госпитализировали с сотрясением головного мозга.