Два ребенка госпитализированы в результате обрушения балкона на севере Москвы

Два ребенка пострадали в понедельник, 18 февраля, в результате обрушения балкона на севере Москвы. Детей госпитализировали. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. У десятилетней девочки диагностировали сотрясение мозга, а у четырехлетнего мальчика травмирована нога.

ЧП произошло около дома номер 12. Женщина с двумя детьми шла по улице, они бегали в нескольких метрах от мамы. Вдруг сверху посыпались камни. С третьего этажа на детей упали куски старого балкона. По словам матери, сын успел отскочить, а на дочку попало несколько кусков.

«Рядом была остановка, люди стали кричать, из магазина повыбегали продавцы, начали помогать. Кто-то вызвал «скорую» и МЧС. Слава богу, дети были в сознании», — рассказала она.

Пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу № 9, сообщает телеканал «Звезда».

16 февраля ледяная глыба рухнула на двух детей с крыши жилого дома в подмосковных Мытищах. Двухлетних девочек-близнецов госпитализировали с сотрясением головного мозга.