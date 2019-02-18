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Часть жилого дома обрушилась на Урале

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Часть двухэтажного жилого дома обрушилась на Урале. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел 18 февраля в Первоуральске в здании № 13 на улице Энгельса. Там частично обрушилась стена между кухней и туалетом общего пользования, а также потолочные перекрытия между первым и вторым этажом. ЧП случилось на первом этаже во втором подъезде, всего в доме три подъезда. 

По данным спасателей, из дома эвакуировали пять человек, в результате происшествия никто не пострадал. Всего в доме зарегистрированы 32 человека. Сейчас все жители временно размещены в здании рудоуправления напротив пострадавшего дома. Специалисты проводят обследование помещений, по результатам которого будет принято решение о возможности безопасного нахождения людей в доме, пишет сайт kp.ru. На время проверки безопасности жилья у подъездов будут дежурить полицейские.

Ранее 18 февраля сообщалось, что крыша обрушилась в сельской школе в Ульяновской области.

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