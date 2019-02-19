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Поисковики из Владимирской области издали книгу

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Командиры поисковых отрядов Владимирской области написали книгу о результатах своих экспедиций. 19 февраля произведение «Долгое возвращение домой», авторами которого стали Олег Гуреев и Вячеслав Казаков, должны презентовать во Владимирской областной научной библиотеке.

Как отмечает ИА «Владимирские новости», книга написана на основе архивных документов, материалов поисковых экспедиций, в том числе и во Владимирской области. Она рассказывает истории 25 подвигов.

Произведение издано областной общественной организацией «Поисковое объединение «Часовые памяти» на средства гранта региональной администрации.

Организации «Земляк» и «Амулет» каждый год организуют поисковые операции. Особое внимание уделяется Полю Памяти «Нижние Секачи» под Велижем в Смоленской области. Там похоронено много бойцов 332-й Ивановской имени М.В. Фрунзе стрелковой дивизии.

Так, летом 2018 года в этом районе были найдены останки семи солдат — участников Великой Отечественной войны. При них обнаружили четыре смертных медальона, которые были переданы на экспертизу.

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