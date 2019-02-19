Более 50 случаев свиного гриппа зафиксировали в Омской области

С начала эпидемического сезона в Омской области выявлено 80 случаев гриппа. Медики сообщают о снижении заболеваемости в регионе.

По данным Роспотребнадзора, свиной грипп был выявлен у 52 человек, у 28 пациентов диагностирован гонконгский грипп. По данным экспертов, в этом сезоне отмечается нарастание доли вирусов гриппа А. За прошедшую неделю в Омской области зарегистрировано почти 12,8 тыс. случаев ОРВИ, заболеваемость на 23,1% ниже эпидемического порога. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В ведомстве уточняют, что все пациенты, у которых был выявлен грипп, не ставили прививку от заболевания.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Якутии. По республике эпидемический порог превышен на 40%.