Прямой эфир

Более 50 случаев свиного гриппа зафиксировали в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала эпидемического сезона в Омской области выявлено 80 случаев гриппа. Медики сообщают о снижении заболеваемости в регионе.

По данным Роспотребнадзора, свиной грипп был выявлен у 52 человек, у 28 пациентов диагностирован гонконгский грипп. По данным экспертов, в этом сезоне отмечается нарастание доли вирусов гриппа А. За прошедшую неделю в Омской области зарегистрировано почти 12,8 тыс. случаев ОРВИ, заболеваемость на 23,1% ниже эпидемического порога. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В ведомстве уточняют, что все пациенты, у которых был выявлен грипп, не ставили прививку от заболевания.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Якутии. По республике эпидемический порог превышен на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гонконгским гриппом заболели 116 жителей Брянской области
Случай австралийского гриппа выявлен в Татарстане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017