Гонконгским гриппом заболели 116 жителей Брянской области

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в Брянской области на 54,9%. Медики сообщают о 116 случаях гонконгского гриппа с начала сезона.

По данным Роспотребнадзора, к врачам за неделю обратились более 11 тыс. человек с признаками ОРВИ. Среди детей в возрасте 7–14 лет отмечается снижение заболеваемости. При этом пока превышение эпидпорога фиксируется во всех возрастных группах.

На карантин в регионе полностью закрыты три школы, также частично приостановлен учебный процесс в девяти школах. Свиной грипп выявлен у 114 человек, в том числе 25 детей. Гонконгский грипп диагностировали у 116 пациентов, в том числе 18 детей. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что в Татарстане подросток заболел австралийским гриппом.