Случай австралийского гриппа выявлен в Татарстане

Подросток заболел австралийским гриппом в Татарстане. Новый штамм обнаружен в Нижнекамске.

По данным медиков, сезонный грипп циркулирует каждый год. Австралийский грипп выявлен у несовершеннолетнего жителя Нижнекамска. Врачи поясняют, что вирус особенно опасен для детей и пожилых людей, как как может вызывать осложнения. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В большинстве случаев пациенты могут излечиться в течение недели без применения специальных средств.

Ранее сообщалось, что на Ямале умер заболевший гриппом мужчина. Медики уточняют, что пациент поздно обратился за помощью, вел асоциальный образ жизни и являлся носителем ВИЧ.