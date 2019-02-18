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Случай австралийского гриппа выявлен в Татарстане

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Подросток заболел австралийским гриппом в Татарстане. Новый штамм обнаружен в Нижнекамске.

По данным медиков, сезонный грипп циркулирует каждый год. Австралийский грипп выявлен у несовершеннолетнего жителя Нижнекамска. Врачи поясняют, что вирус особенно опасен для детей и пожилых людей, как как может вызывать осложнения. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В большинстве случаев пациенты могут излечиться в течение недели без применения специальных средств.

Ранее сообщалось, что на Ямале умер заболевший гриппом мужчина. Медики уточняют, что пациент поздно обратился за помощью, вел асоциальный образ жизни и являлся носителем ВИЧ.

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