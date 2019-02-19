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Все очаги ящура ликвидированы в Приморском крае

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Власти Приморья сообщают о ликвидации всех очагов заболеваемости ящуром. Вакцинация поголовья в регионе продолжается.

Карантин по ящуру был введен в ряде хозяйств на территории семи муниципалитетов. Ограничительные мероприятия будут сняты спустя 28 дней после уничтожения зараженных животных и проведения всех профилактических мероприятий, в том числе дезинфекции. На данный момент все очаги заболеваемости ликвидированы, вакцинация продолжается. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Все владельцы личных хозяйств, которые пострадали от распространения ящура, смогут рассчитывать на возмещение стоимости изъятых продуктов за счет бюджета Приморского края.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае завершается второй этап вакцинации поголовья от ящура. В районах, которые были подвержены распространению вируса, привито около 90% свиней.

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