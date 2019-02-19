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Около 90% поголовья свиней привили от ящура в Хабаровском крае

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Второй этап вакцинации поголовья от ящура завершается в Хабаровском крае. В районах, подверженных распространению вируса, привито около 90% свиней.

Штамм ящура был выявлен на одном из предприятий, там продолжается дезинфекция помещений. В конце февраля на производстве пройдут лабораторные исследования. В случае отсутствия вируса ящура карантин по заболеванию будет снят спустя 28 дней. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В ходе второй волны вакцинации были привиты животные в Хабаровске, районе имени Лаз, Вяземском, Хабаровском и Бикинском районах. От заболевания защитили около 9 тыс. свиней. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на краевом уровне.

В пунктах пропуска досмотрено около 2 тыс. грузовых автомобилей, нарушений по перевозке животноводческой продукции не выявлено. В Хабаровске и Хабаровском районе продолжает действовать запрет на убой и реализацию мясной продукции.

Вспышка ящура была зарегистрирована на предприятии «Скифагро-ДВ». Также вспышка заболеваемости была зафиксирована в январе 2019 года в нескольких районах Приморья. Жителям рекомендовано воздержаться от покупки сырого мяса в несанкционированных местах.

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