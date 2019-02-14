Омские ветеринары предупредили о риске прихода ящура в регион

Власти Омской области предупредили о возможности распространения ящура в регионе. Специалисты рекомендуют местным животноводам внимательно относиться к выбору кормов и покупать домашнюю живность только по согласованию с ветеринарной службой.

Как отметили в Государственной ветеринарной службе, в России сложилась серьезная эпизоотическая ситуация по нескольким болезням животных. Несмотря на то что в Хабаровском крае очаг заболевания на крупном свинокомплексе ликвидирован и новых не выявлено, реальная угроза распространения вируса на другие регионы всё же существует, сообщает ИА «Омскрегион».

Ранее сообщалось, что между Приморьем и Хабаровским краем установили дезинфекционные барьеры, чтобы не допустить распространения ящура. Жителям рекомендовали не покупать сырое мясо в несанкционированных местах.