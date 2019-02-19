Прямой эфир

Российским военным запретят пользоваться гаджетами на службе

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума на заседании во вторник, 19 февраля, приняла в третьем чтении закон, ограничивающий использование военнослужащими телефонов, а также устройств с фотокамерой и геолокацией.

Дизлайк для дембелей: военнослужащим запаса запретят соцсети
Нарушивших закон солдат и офицеров ждет уголовное наказание

Закон устанавливает запрет военным и гражданам, призванным на сборы, распространять в интернете или предоставлять СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, позволяющую определить их ведомство, часть или место несения службы, говорится на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу, военным, находящимся на службе, запрещается иметь при себе устройства, которые позволяют распространять фото-, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации в интернете. В частности, речь идет о смартфонах, планшетах, навигаторах и др.

Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.

«Например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — уточняется в документе. Как рассказал агентству ТАСС первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов, «кнопочные» телефоны без камеры запрещены не будут. Кроме того, военным разрешено будет пользоваться смартфонами «в быту».

В мае прошлого года «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов, в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну. Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали чаще оплачивать покупки смартфоном
Госдума рассмотрит проект о наказании глав ОПГ в приоритетном порядке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017