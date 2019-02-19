Российским военным запретят пользоваться гаджетами на службе

Государственная дума на заседании во вторник, 19 февраля, приняла в третьем чтении закон, ограничивающий использование военнослужащими телефонов, а также устройств с фотокамерой и геолокацией.

Закон устанавливает запрет военным и гражданам, призванным на сборы, распространять в интернете или предоставлять СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, позволяющую определить их ведомство, часть или место несения службы, говорится на официальном сайте Госдумы.

Согласно документу, военным, находящимся на службе, запрещается иметь при себе устройства, которые позволяют распространять фото-, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации в интернете. В частности, речь идет о смартфонах, планшетах, навигаторах и др.

Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.

«Например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — уточняется в документе. Как рассказал агентству ТАСС первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов, «кнопочные» телефоны без камеры запрещены не будут. Кроме того, военным разрешено будет пользоваться смартфонами «в быту».

В мае прошлого года «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов, в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну. Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.