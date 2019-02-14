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Госдума рассмотрит проект о наказании глав ОПГ в приоритетном порядке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об ужесточении наказания для лидеров преступных группировок, предложенный российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 14 февраля, рассказал журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Инициатива будет рассмотрена нами в приоритетном порядке. Законопроект направлен в профильный комитет и будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы — в понедельник, 18 февраля», — цитирует Володина ТАСС.

14 февраля Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Думы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщается в пояснительной записке к документу, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются именно организованными преступными группировками. Однако благодаря своему положению лидеры преступных сообществ зачастую уходят от уголовной ответственности.

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