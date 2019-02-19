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Москвичи выбрали имя для родившейся на ВДНХ овечки

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Фото: Официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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Эдильбаевскую овечку, родившуюся на «Городской ферме» на ВДНХ, назовут Любашей. Имя определили жители Москвы в ходе голосования, в котором предлагалось выбрать один из пяти вариантов. Об этом 19 февраля сообщается на портале мэра столицы.

«С 13 по 18 февраля пользователи социальных сетей выбирали имя для детеныша длинношерстного эдильбаевского барана темной масти Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли. <…> Участникам предлагалось выбрать из пяти романтических имен, в список вошли Любаша, Мирабель, Венера, Амура и Агапи», — сказано в сообщении.

За имя Любаша проголосовали 35% участников опроса, в котором приняли участие более 3 тыс. человек. Табличку с именем у вольера ягненка установят в начале весны.

В пресс-службе ВДНХ рассказали, что Любаша уже заметно подросла и освоилась на «Городской ферме». Проведать ее можно ежедневно, кроме понедельника.

Эдильбаевская порода овец появилась около 200 лет назад на территории Западного Казахстана. Они отличаются выносливостью и способностью жить в тяжелых погодных условиях.

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