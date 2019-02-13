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Москвичи выберут имя для родившейся на ВДНХ эдильбаевской овцы

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Жители Москвы в ходе голосования выберут имя для эдильбаевской овцы, родившейся на «Городской ферме» на территории «Парка ремесел» ВДНХ. Об этом сообщается в среду, 13 февраля, на официальном сайте мэра Москвы.

«Так как ягненок появился незадолго до Дня всех влюбленных, ему решили дать особое имя. Его выберут пользователи официальных сообществ ВДНХ в Facebook, Instagram, «ВКонтакте», — говорится в сообщении.

Голосование пройдет с 13 по 18 февраля. Пользователям предстоит выбрать один из предложенных вариантов имени: Любовь, Мирабель, Венера, Амура и Агапи (от древнегреческого — «любовь»). Результаты голосования огласят 18 февраля.

В пресс-службе ВДНХ добавили, что новорожденная овечка дружелюбна и здорова. «Зоологи «Городской фермы» отмечают ее крепкое здоровье, отличный аппетит и веселый нрав», — сообщили они.

Эдильбаевская порода овец появилась около 200 лет назад на территории Западного Казахстана. Они отличаются выносливостью и способностью жить в тяжелых погодных условиях.

В январе сообщалось, что специалисты парка ВДНХ создали карту с отведенными местами для кормления белок. На ней отмечены 18 соответствующих точек. Кормушки представляют собой деревянные домики высотой до 1,5 м, на вершине которых закреплена «лесная столовая».

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