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СК просит арестовать главу ярославской колонии по делу о пытках заключенных

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Следственный комитет (СК) России ходатайствует об аресте врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева, а также его заместителя Игита Михайлова по делу об избиении заключенного. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

«Сегодня по подозрению в организации указанного преступления задержаны врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев и его заместитель Игит Михайлов. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Николаев был задержан ранее 18 февраля в связи с расследованием уголовных дел о пытках заключенных в ярославских колониях. Потерпевшими по этому делу признаны несколько бывших и нынешних заключенных. Отмечается, что в 2017 году в ИК-1 подвергался пыткам заключенный Евгений Макаров.

Он был осужден в 2012 году по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Скандал вокруг инцидента с пытками разгорелся в июле прошлого года, когда в средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудники колонии оскорбляют и избивают заключенного.

Позже появилось еще одно видео с избиением осужденных в ИК-1. По информации правозащитников, после скандала возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство. Потерпевшими признаны пять человек.

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