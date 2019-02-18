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Якубович объяснил налет зрителей на еду после съемок «Поля чудес»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бессменный ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович отреагировал на видеоролик, в котором зрители шоу бегут к заставленному едой барабану и начинают ее расхватывать. Кадры вызвали шквал ироничных комментариев в Сети.

«На Руси-матушке принято испокон веков хлебосольство и гостеприимство. Уже 28–29 лет на «Поле чудес» тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется», — сказал Якубович, его слова приводит сайт kp.ru

Шоумен пояснил, что вокруг барабана собираются гости и обсуждают, как прошли съемки передачи. Он подчеркнул, что на программу приходят «абсолютно живые люди по пригласительным билетам», а не статисты.

Якубович также высказал предположение, что те, кто высмеял ролик, скорее всего, не живут в России, иначе бы знали традиции. 

Однако, несмотря на этот обычай «Поля чудес», Якубович ранее пожаловался на поведение гостей своей передачи, которые после съемок бегут к угощениям. Ведущий посетовал, что в этот момент его задача сводится к побегу из студии.

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