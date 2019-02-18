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Общая сумма контрактов Сочинского форума составила около 1 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Участники Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи заключили соглашений на сумму около 1 трлн рублей. Об этом 18 февраля заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Если говорить о результатах, то отмечу, что при проведении форума обычно подписываются контракты. Во всяком случае, вот сейчас, по данным «Росконгресса», таких контрактов уже было подписано приблизительно на 1 трлн рублей, что в общем весьма прилично, имея в виду интересы инвесторов», — цитирует премьера ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на форуме в Сочи 13–15 февраля было заключено 567 новых соглашений на 968 млрд рублей. Это на 106 млрд больше, чем в 2018 году.

Среди прочих, Хабаровский край и Русская медная компания (РМК) подписали соглашение по освоению Малмыжского месторождения на сумму 115 млрд рублей. Ленинградская область и Приморский универсально-перегрузочный комплекс договорились об инвестициях в 90 млрд рублей — в создание универсального многопрофильного глубоководного портового комплекса. Курская область и «Мираторг» подписали соглашение, предусматривающее увеличение производственного потенциала предприятий агрохолдинга в регионе на сумму 90 млрд рублей.

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