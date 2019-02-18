Крыша обрушилась в сельской школе в Ульяновской области

Прокуратура начала проверку по факту обрушения крыши в школе в Ульяновской области. Причиной происшествия стал износ стропильных систем.

Обрушение произошло в школе села Старая Сахча. По данным прокуратуры, здание было построено в 1980 году, оно является типовым и кирпичным. Площадь ремонтных работ составит 260 кв. м. Об этом пишет 1ul.ru.

На момент обрушения в здании никого не было. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать износ стропильных систем. Прокуратуры проверит работу контролирующих структур, которые проводили приемку школы перед началом учебного года.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Тюмени начала проверку в школе, где из-за протечки крыша затопило три этажа.