Прокуратура Тюмени начала проверку затопленной школы

Прокуратура Ленинского округа Тюмени начала проверку школы № 67. В ней протекла крыша, отчего затопило три этажа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в результате инцидента вода частично затопила три этажа образовательного учреждения. По данным департамента образования областной столицы, следы протекания кровли появились лишь в некоторых местах, пишет портал «Наш город».

О затопленной школе сообщили в соцсетях очевидцы.

На данный момент удалось определить стоимость проведения ремонтных работ, однако источник финансирования пока не найден.

В январе сообщалось о том, что в Ишиме (Тюменская область) в школе № 12 во время перемены обрушилась часть потолка. Корпус был закрыт. Позже директору школы объявили выговор.