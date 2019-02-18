Прямой эфир

Новые правила ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые поправки к Газовой директиве Евросоюза могут создать препятствия в эксплуатации «Северного потока — 2», и первые несколько лет после запуска газопровод будет оставаться недозагруженным. Об этом 18 февраля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на текст поправок.

Париж с возу — Берлину легче: решения по «Северному потоку – 2» остаются за Германией
Европейцы уладили спор вокруг газопровода

Новые изменения к директиве предполагают усложнение процедуры выведения проекта из-под ее норм. Так, эти действия должны будут согласовать Еврокомиссия и комитет представителей всех стран ЕС. Поправки нацелены на то, чтобы вынудить участников проекта «Северный поток — 2» привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка.

В соответствии с предлагаемыми поправками, у газопровода должен быть оператор, который не будет зависеть от российской компании «Газпром», владеющей на данный момент 100% структуры Nord Stream-2 AG. Помимо этого, доступ к мощностям должен быть и у третьих лиц. Издание отмечает, что условие создания независимого оператора реализуемо, однако организация доступа третьим лицам невозможна, поскольку «Газпром» является единственной российской газовой компанией, у которой есть права на экспорт «голубого топлива».

Ввиду невыполнения части условий Еврокомиссия может по аналогии с газопроводом Opal запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину.

Тем не менее, поправки предусматривают возможность подписания соглашения между Россией и Германией об исключениях из директивы. Но разрешение на проведение соответствующих переговоров и подписание документа должна согласовать Еврокомиссия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза были предложены еще в 2017 году. 13 февраля 2019-го Еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете подтвердил согласование изменений к документу на переговорах представителей Европарламента и Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель выступила за сохранение транзита газа через Украину
В США допустили введение санкций из-за «Северного потока – 2»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017