Новые правила ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым

Новые поправки к Газовой директиве Евросоюза могут создать препятствия в эксплуатации «Северного потока — 2», и первые несколько лет после запуска газопровод будет оставаться недозагруженным. Об этом 18 февраля пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на текст поправок.

Новые изменения к директиве предполагают усложнение процедуры выведения проекта из-под ее норм. Так, эти действия должны будут согласовать Еврокомиссия и комитет представителей всех стран ЕС. Поправки нацелены на то, чтобы вынудить участников проекта «Северный поток — 2» привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка.

В соответствии с предлагаемыми поправками, у газопровода должен быть оператор, который не будет зависеть от российской компании «Газпром», владеющей на данный момент 100% структуры Nord Stream-2 AG. Помимо этого, доступ к мощностям должен быть и у третьих лиц. Издание отмечает, что условие создания независимого оператора реализуемо, однако организация доступа третьим лицам невозможна, поскольку «Газпром» является единственной российской газовой компанией, у которой есть права на экспорт «голубого топлива».

Ввиду невыполнения части условий Еврокомиссия может по аналогии с газопроводом Opal запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину.

Тем не менее, поправки предусматривают возможность подписания соглашения между Россией и Германией об исключениях из директивы. Но разрешение на проведение соответствующих переговоров и подписание документа должна согласовать Еврокомиссия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза были предложены еще в 2017 году. 13 февраля 2019-го Еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете подтвердил согласование изменений к документу на переговорах представителей Европарламента и Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии.