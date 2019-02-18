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Ножевые атаки произошли сразу в пяти городах Германии

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Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Сразу в пяти городах Германии были совершены ножевые атаки в ночь на воскресенье, 17 февраля. По предварительной информации, обошлось без жертв, пишет Bild.

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Самые тяжелые ранения получил мужчина при нападении в одном из баров Кельна. Нападавшего в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали на месте. Его имя и гражданство не уточняется. Известно лишь, что мужчине 26 лет.

В Лингене двое неизвестных в масках напали на 44-лентюю женщину, нанеся ей несколько ножевых ранений. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Злоумышленников сейчас разыскивает полиция.

В Нюрнберге нападению со стороны двух человек подверглась 21-летняя женщина. Злоумышленники успели скрыться. Позднее полиция сообщила, что по подозрению в совершении преступления задержан выходец из Ирака.

В Мюльхайм-на-Руре группа неизвестных ранила ножом молодого человека в возрасте 20 лет. Мужчина на два года старше был ранен тем же способом во Франкфурте-на-Майне. При этом нападавший сам вызвал медиков и полицию, после чего попросил арестовать себя.

15 февраля сообщалось, что один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в метро Парижа. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но уже на следующий день полиция задержала подозреваемого.

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