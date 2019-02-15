Неизвестный облил кислотой пассажира в метро Парижа

Один человек получил тяжелые ранения в результате нападения с применением кислоты в парижском метро. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает портал France Info.

По данным издания, инцидент произошел около 7 утра (9.00 мск) на первой линии метрополитена между станциями Бастий и Гар-де-Льон. Нападавший скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция. За жизнь пострадавшего борются врачи.

Как уточняет Le Parisien, пострадавшему около 20 лет, он получил ожоги рук и лица. Жидкость, использованную для атаки, отправили на экспертизу.

Другие подробности произошедшего выясняются.

В начале января вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро в британском Манчестере. В результате происшествия пострадали не менее трех человек.