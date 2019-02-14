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В Москве объявлен план «Перехват» после нападения на двух человек

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Москве объявлен план «Перехват» после нападение неизвестных на двух человек. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома № 70/2 по Нижегородской улице. Злоумышленники подошли к автомобилю, в котором сидели двое мужчин, выстрелили в одного из них и украли мобильный телефон, после чего скрылись. Предположительно, выстрел был сделан из травматического пистолета.

На месте работает следственно-оперативная группа, подробности устанавливаются. Пострадавший передан медикам.

Ранее, 13 февраля, стало известно о нападении «мужа на час» на женщину на юго-востоке столицы. Мастер по ремонту карнизов избил и изнасиловал заказчицу, а также забрал мобильный телефон.

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