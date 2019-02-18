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Генетики нашли у Саакашвили греческие корни

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в соцсетях результаты генетического теста, который он прошел в США.

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«Меня одолело любопытство, и в Америке я прошел очень популярный генетический тест», — написал политик в Facebook.

Саакашвили похвастался, что, согласно результатам анализа, в нем нет «ни капли негрузинской крови». При этом он добавил, что все-таки на 1% оказался греком.

«Оказалось, что мои предки вообще ни с кем не смешивались кроме грузин на протяжении многих веков», — подчеркнул Саакашвили, посетовав, что «первым нарушил традицию, заключив брак с европейкой».

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 до середины ноября 2013 года. В 2015-м его лишили грузинского гражданства, он получил украинский паспорт и занял должность губернатора Одесской области.

Позднее между ним и президентом Украины Петром Порошенко произошел конфликт, в результате которого грузинский политик ушел в оппозицию. В феврале 2018 года Саакашвили выслали из Украины в Польшу, затем он приехал в Нидерланды, где он получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в ЕС.

В Грузии против экс-президента возбужден ряд уголовных дел. В июне 2018 года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили, а в январе того же года суд приговорил его к трем годам тюрьмы из-за причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани.

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