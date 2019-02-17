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Египет добился от США передачи саркофага древнего жреца

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Фото: antiquities.gov.eg
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Каир добился возвращения на родину позолоченного саркофага древнего жреца бога плодородия, воды, охоты и рыболовства Херишефа по имени Неджеманх. Об этом 17 февраля сообщается на сайте министерства по делам древностей Египта.

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Саркофаг был незаконно вывезен из страны почти полвека назад. В 1970-х годах его приобрел и всё это время выставлял Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

Прокуратура Манхэттена вела расследование обстоятельств сделки многолетней давности, в итоге  египетская сторона отстояла свое право на возврат археологического памятника.

Отмечается, что, когда саркофаг вернется на родину, он будет ненадолго выставлен в Египетском нацмузее в центре Каира, а потом его перевезут в Большой Египетский музей, который частично откроется уже в 2020 году.

2 февраля стало известно, что в 300 км от Каира ученые нашли захоронения с 40 мумиями, 10 из которых принадлежат детям. Находки стали первым открытием археологов в этом году.

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