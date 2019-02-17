Движение на фиолетовой ветке московского метро введено в график

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена следуют в соответствии с графиком после временной приостановки движения из-за падения пассажира на рельсы. Об этом 17 февраля информирует пресс-служба столичной подземки.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте метрополитена.

Инцидент произошел в воскресенье на станции «Рязанский проспект». Молодой человек упал на рельсы перед прибывающим поездом. Пострадавшего извлекли на платформу и передали врачам.

После ЧП было временно ограничено движение поездов на юго-восточном участке линии от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». Менее чем через 15 минут сотрудникам подземки удалось восстановить движение.