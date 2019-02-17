Мужчина выжил после падения под поезд на фиолетовой ветке метро Москвы

Молодой человек выжил после падения под прибывающий поезд на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Об этом 17 февраля сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Мужчину извлекли на платформу и передали врачам», — цитирует его «РИА Новости». Собеседник агентства отметил, что состояние пострадавшего и обстоятельства инцидента уточняются.

По данным телеканала РЕН ТВ, что пострадавший — 20-летний студент. «Поставили предварительный диагноз: открытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, переломы бедра и предплечья», — рассказал пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в воскресенье на станции «Рязанский проспект». Пассажир упал под прибывающий поезд. После этого на юго-восточном участке фиолетовой ветки метро было временно приостановлено движение поездов. В настоящий момент оно уже вошло в график.