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В Гонконге задумали создать «умные» тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Liau Chung-ren
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Управление исправительной службы Гонконга рассказало о планах организовать «умные» тюрьмы, где наблюдение за заключенными будет частично осуществляться с помощью автоматизированных систем. О новом проекте сообщила газета South China Morning Post.

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«Управление исправительной службы стремится увеличить эффективность режимной деятельности и безопасность исправительных учреждений с помощью инноваций и технологий, что также будет защищать безопасность служащих и лиц, находящихся под стражей», — заявил директор управления Дэнни Ву Йин-Мин.

Власти Гонконга планируют снабжать всех заключенных фитнес-трекерами, которые будут отслеживать их местонахождение и замерять их пульс. Кроме того, будут установлены камеры, которые смогут автоматически распознавать драки, необычное поведение заключенных или их попытки нанести себе вред.

Помимо этого, управление исправительной службы Гонконга тестирует специальных роботов-манипуляторов, которые будут обыскивать кал заключенных, где некоторые нарушители делают тайники с наркотиками. Пока эту процедуру вынуждены производить надзиратели, они используют для этого деревянные палочки.

В июле 2018 года директор ФСИН Геннадий Корниенко предложил оборудовать российские колонии специальными видеорегистраторами, которые будут постоянно записывать происходящее. Их не смогут отключать даже сотрудники исправительных учреждений.

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