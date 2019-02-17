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Экс-архиепископ Вашингтона признан виновным в педофилии и лишен сана

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Папа римский лишил сана бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэррика после того, как церковный суд признал священнослужителя виновным в совершении сексуальных домогательств к подросткам и взрослым.

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Как сообщает агентство Reuters, 88-летний архиепископ стал самым высокопоставленным католическим священником, лишенным сана за последние 100 лет. Папа Франциск подтвердил окончательный характер данного приговора, который не допускает апелляции.

В прошлом году Святой престол признал «правдоподобными и обоснованными» обвинения в адрес Маккэррика и отстранил его от служения. Священнослужитель был вынужден подать прошение об отставке с поста члена кардинальской коллегии, и глава католической церкви его удовлетворил.

26 августа бывший нунций Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, согласно которым папа римский Франциск с 2000 года был в курсе обвинений против Маккэррика. Понтифик на эти обвинения отвечать отказался.

15 августа в США по итогам двухлетнего расследования опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних. После обнародования фактов расследования в США была открыта специальная горячая линия. 

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