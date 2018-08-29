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В США рассказали о сокрытии Ватиканом фактов педофилии среди священников

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Фото: TASS/Zuma/Giuseppe Ciccia
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Ватикан знал о случаях педофилии среди католических священников, однако скрывал эти факты. С таким заявлением выступил генеральный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро.

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В интервью телеканалу CBS Шапиро заявил, что существует несколько примеров, когда, зная о злоупотреблениях, священники и епископы лгали прихожанам, правоохранительным органам и общественности.

При этом обо всех случаях они упоминали в своих секретных архивах, к которым имел доступ Ватикан, но также участвовал в сокрытии преступлений. Однако Шапиро не стал говорить о том, знал ли об этих случаях папа римский.

Представители Вашингтонской епархии римско-католической церкви в свою очередь заявили, что никогда не скрывали случаи злоупотребления и проводили расследования по всем поступавшим к ним сообщениям.

15 августа в США по итогам двухлетнего расследования опубликован доклад, согласно которому более 300 священников епархий штата Пенсильвания совершили надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.

После обнародования фактов расследования в США была открыта специальная горячая линия. На данный момент на нее позвонили 733 человека, которые поделились информацией о случаях педофилии в римско-католической церкви в США.

26 августа папа римский Франциск отказался отвечать на обвинения архиепископа Карло Марии Вигано (экс-посла Ватикана в США), что он не принял мер в отношении кардинала Теодора Маккэррика, обвиняемого в педофилии.

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