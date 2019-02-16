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Российские военные раздали продукты в сирийской провинции Хама

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Российские военные доставили продуктовые наборы в город Айн-эль-Крум и поселок Тумин в сирийской провинции Хама, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По словам представителя центра Алексея Вырвича, гуманитарная акция была, в первую очередь, нацелена на семьи погибших военнослужащих.

Как уточняет «РИА Новости», в каждом населенном пункте сирийцы получили по 500 продуктовых наборов, в которые входят сахар, рис, мука, мясные консервы и чай.

В январе гуманитарная помощь была доставлена в лагерь Ярмук под Дамаском и город Кефрайя в провинции Идлиб.

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