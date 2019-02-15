Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» стартует 21 февраля

Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», посвященный подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной войны, открывает прием заявок 21 февраля.

Работы принимаются на сайте detigeroi.ru до 8 апреля в пяти номинациях: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж» и «Проект Монумента юных защитников Отечества».

В рамках мероприятия запланированы творческие встречи с ветеранами и членами жюри.

Торжественная церемония награждения и праздничный концерт состоятся в конце апреля в Музее Победы на Поклонной горе. Там участники смогут подписать и отправить открытки с работами победителей, выпущенные «Почтой России», ветеранам по всей стране.

Конкурс основан на книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», в которой автор-составитель, ветеран, историк, член Союза писателей России Аркадий Никоноров собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в 1941–1945 годы.