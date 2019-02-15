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Магаданский тюлений жир победил в гастрономическом конкурсе

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Фото: Pixabay
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В Москве подвели итоги профессионального туристического конкурса «Гастрономическое впечатление/Taste experience — 2018». Магаданская область получила диплом победителя за проект «Магаданский тюлений жир» в номинации «Еда в путешествии». Деликатес отметили в категории «Что купить себе и в подарок».

Как отмечает ИА MagadanMedia, награждение победителей проходило в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо». Ее провели Торгово-промышленная палата, Федеральное агентство по туризму и Российский государственный университет туризма и сервиса.

Магаданская область не в первый раз побеждает в подобном конкурсе. Так, в 2017 году проект туристского инфоцентра и бара «Аляска» признали лучшим в номинации «Еда в пространстве» за лучший антураж заведения локальной кухни. Другой проект — «Кухня северного человека» — победил в номинации «Еда и традиции» в категории «Фантастическая кухня» за сохранность и незыблемость традиций.

Ранее сообщалось, что в Магадане установят памятник автомобилю ЗИЛ-164.

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