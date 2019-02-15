Лукашенко и Путин рассказали об объединении народов

Белоруссия и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран, но вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу, 15 февраля, по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что Белоруссия готова «идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов», насколько к этому готова российская сторона.