Медвежий угол: в Берлине завершается международный кинофестиваль

С 7 февраля в столице Германии проходит 69-й Берлинский кинофестиваль. В субботу, 16 февраля, состоялось вручение главных наград — серебряных и золотого «медведей». Фестиваль завершится 17 февраля большим кинопоказом. На фото: актриса Дайан Крюгер на красной дорожке премьеры фильма Юваля Адлера «Оперативник»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Продюсер Тедди Шварцман, актриса Анна Пнёвски и режиссер Кейси Аффлек на красной дорожке перед премьерой фильма «Свет моей жизни»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Актер Мартин Фриман на пресс-конференции фильма Юваля Адлера «Оперативник»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Кинорежиссер Франсуа Озон на красной дорожке перед показом фильма «Милостью божьей»
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
Актриса Тильда Суинтон на пресс-конференции, посвященной фильму «Сувенир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик на красной дорожке перед показом фильма «Брехт»
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Актер Чжао Янгуочжан на фотосессии фильма «Прощай, сын мой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Команда фильма «Кислота» на красной дорожке перед показом картины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер на красной дорожке перед показом фильма «Брехт»
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Фото: Global Look Press/imago/Future Image/Nicole Kubelka
Британская актриса театра и кино Шарлотта Рэмплинг на церемонии награждения почетной наградой «Золотой медведь» за жизненные достижения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссёр, сценарист и сопродюсер Юрий Быков
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Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Директор Берлинского кинофестиваля Дитер Косслик и режиссер, сценарист, актриса Аньес Варда перед торжественной церемонией награждения Варды специальным призом Berlinale Camera за фильм «Варда от Аньес»
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Завершился Берлинский кинофестиваль, 69-й по счету и последний по руководством Дитера Кослика (в центре)
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
«Золотой медведь» получил режиссер Надав Лапид - за фильм «Синонимы»
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Фото: REUTERS/Christoph Soeder
Гран-при жюри у драмы «По воле божьей» — Франсуа Озона
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Актеры Ван Цзинчунь и Юн Мэй снявшиеся в драме «Прощай, мой сын», получили награды за лучшую мужскую и женскую роль на международном кинофестивале в Берлине
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
В номинации лучший дебют награду получил фильм «Орей» — Мехмета Акиa Буюкаталя
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