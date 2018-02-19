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Звезды Берлинского кинофестиваля

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
С 15 по 25 февраля в столице Германии проходит Берлинский кинофестиваль. Звезды Берлинале-2018 — в галерее портала iz.ru
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Режиссер Люк Бессон на открытии Берлинале
Фото: REUTERS/Christian Mang
Актер Роберт Паттинсон и актриса Миа Васиковска на открытии кинофестиваля
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Актер Джефф Голдблюм во время пресс-конференции, посвященной фильму «Остров собак»
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Режиссер Алексей Герман и актер Милан Марик во время фотоколла
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Актриса Изабель Юпер представила свой новый фильм «Ева»
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Актриса Тильда Суинтон во время церемонии открытия Берлинале-2018
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Актриса Елена Лядова во время пресс-конференции фильма «Довлатов»
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Режиссер и сценарист Кристиан Петцольд и актеры Франц Роговски, Паула Бир и Лилиен Бэтмен позируют во время фотоколла, посвященного кинофильму «Транзит», на 68-м Берлинском кинофестивале
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Актер Билл Мюррей
Фото: REUTERS/Christian Mang
Звезды Берлинале-2018 позируют на красной ковровой дорожке
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Актер Данила Козловский на пресс-конференции, посвященной фильму «Довлатов» режиссера Алексея Германа
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Режиссер Тимур Бекмамбетов и актеры Валена Кейн и Шазад Латиф позируют после пресс-конференции, посвященной фильму «Профиль»
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Член международного жюри, актриса Сесиль де Франс на пресс-конференции в Берлине
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Режиссер и сценарист Седрик Кан и актеры Ханна Шигулла, Энтони Байон, Дэмиен Шапель и Алекс Брендемюль представляют фильм «Молитва»
Фото: REUTERS/Axel Schmidt
Режиссер и сценарист Жако Бенуа на пресс-конференции, посвященной фильму «Ева»
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