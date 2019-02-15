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Совфед захотел вернуть возможность утверждать назначения сенаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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В Совете Федерации изучают возможность возврата к практике, когда окончательное слово в назначении сенаторов было за СФ, а не губернатором. Об этом 15 февраля рассказал агентству «РИА Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов.

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Сообщается, что изучение и анализ применявшейся ранее практики проводится в связи с ситуацией вокруг сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

13 января председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту и организации парламентской деятельности проработать вопрос о проверке кандидатов от регионов в верхнюю палату парламента.

32-летний сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января на заседании Совета Федерации. Позднее его арестовали и поместили в СИЗО. Политика подозревают в причастности к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. 7 февраля Мосгорсуд отказал защите сенатора в освобождении подозреваемого из СИЗО.

Был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям газа «Газпрома» более чем на 30 млрд рублей. 31 января он был арестован на два месяца.

Также по этому делу были арестованы еще несколько фигурантов, среди которых двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков.

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