Играют все: Дом актера представил реконструированную сцену

Центральный Дом актера им. Яблочкиной отметил свой 82-й день рождения презентацией обновленной сцены на 350 мест и открытием фотовыставки заслуженного артиста России Станислава Дужникова.

Хотя празднование было намечено на поздний вечер, большинство актеров-гостей опоздали, и директор ЦДА, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий старался всячески занять журналистов и молодых коллег, которые, в отличие от именитых, как раз пришли к назначенному часу. Впрочем, оно и понятно: многие еще доигрывали спектакли. Одной из первых появилась народная артистка СССР Вера Васильева. Ее тут же окружили журналистки и защебетали: «Как вы хороши!», «Ваше поколение — настоящие артисты, не то что сейчас!», «Дай Бог вам здоровья», «А может, интервью?»

Вера Кузьминична терпеливо всё выслушала (надо заметить — потрясающая выдержка), улыбнулась и тихо сказала: «Боюсь, надоела. Не сейчас. Да и о чем говорить?»

— Вера Кузьминична, с праздником! — поздравили актрису «Известия».

— Спасибо, и вас, — отреагировала Вера Васильева. — Очень люблю Дом актера, рада встречам с коллегами, друзьями. Здесь всегда хорошая и доброжелательная атмосфера. Помню, как еще в начале своей карьеры приходила в Дом актера на вечера Юлии Борисовой и просто была влюблена в ее талант.

Наконец гости собрались и всех повели смотреть обновленную площадку в здании на Арбате. По словам Игоря Золотовицкого, ремонт удалось выполнить без привлечения государственных средств, за счет частных инвесторов. Сейчас зал напоминает модный лофт, выложенный потертой кирпичной кладкой. Вскоре специалисты приступят к установке светового и звукового оборудования, кресел для зрителей и сценической площадки. Официальное открытие намечено на октябрь.

— Это будет открытая площадка, которых сейчас в Москве дефицит, — рассказал директор-распорядитель ЦДА Александр Жигалкин. — Мы будем давать возможность молодым артистам и коллективам проявлять себя на профессиональной сцене.

— То есть любой выпускник театрального института может прийти к вам с проектом или репертуар уже сверстан? — поинтересовались «Известия».

— Пока не буду раскрывать все планы, — ответил руководитель. — Хотим сделать лекторий, посвященный театру и культуре в целом. В основном площадка будет использоваться для мероприятий Дома актера. У нас есть свой концепт того, что мы хотели бы видеть. Однако все заявки, поступающие от молодых людей, рассматриваем, и если идея нам покажется жизнеспособной, соответствующей тому, что мы хотели бы, это будет играться.

Рассказав о новшествах и показав фотографии ремонта в процессе (что было и что стало), Игорь Золотовицкий заметил, что «без грустной нотки в этот вечер не обойтись».

— Когда я возглавил ЦДА, одним из первых здесь выступал Сергей Юрский — величайший актер. Да и не только дело в актерском таланте, он сам по себе был человеком-планетой… Давайте помолчим.

Гул в зале утих. Коллеги почтили память Сергея Юрьевича минутой молчания.

— А теперь в фойе, на неофициальную часть вечера! — пригласил Золотовицкий. Артисты незамедлительно проследовали в зал, где их ждало угощение и концерт с участием пианиста Юрия Богданова, виолончелиста Борислава Струлева, автора-песенника Сергея Никитина и других музыкантов.

Вскоре подъехал автор выставки фотографий, актер Станислав Дужников, отыгравший спектакль в МХТ им. А.П. Чехова. Он представил изображения своих коллег-актеров. Многие из героев снимков были в этот вечер в зале и радостно позировали на фоне самих себя.

— Это случайные фотографии, сделанные в процессе работы, — поделился автор с «Известиями». — Мне кажется, удалось показать коллег такими, какие они есть, без масок.

— Это хорошо, но почему худрука Женовача нет?

Станислав Дужников расплылся в улыбке.

— Будет! Всё впереди.

Градус празднества постепенно возрастал, песням Сергея Никитина подпевали уже все гости: «Александра, Александра, этот город наш с тобою...»

— Сергей Яковлевич, вы, наверное, шкатулка с историями из Дома актера? — отвлекли исполнителя «Известия».

— Давайте послушаем девочку, и я вам расскажу, — попросил он.

Мы сели и слушали. Юная Елизавета Антонова и вправду пела замечательно. Сергей Никитин, кажется, был доволен.

— Пойдемте в тихое место, — предложил он, и мы вышли из зала.

— Я в первую очередь вспоминаю Дом актера на Тверской, 1970-е годы, — глаза рассказчика заблестели. — Это была особенная точка в Москве, оттуда исходило человеческое тепло. Конечно, это связано с Александром Эскиным, в то время возглавлявшим ЦДА, с великими актерами, которые были частыми здесь гостями. Вспоминаю посиделки с участием Плятта, Катина-Ярцева, молодых тогда Юрского, Ширвиндта, Гердта. Мы с Татьяной, молодые ученые (Никитин — кандидат физико-математических наук. — «Известия»), наверное, не очень ценили счастье, которое нам выпало...

Разъехались гости за полночь. Еще один день рождения Дома актера ушел в прошлое. Надо полагать, что для гостей следующего, 83-го по счету, хозяева споют, расскажут и станцуют уже на новой сцене.