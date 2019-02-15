Более 650 млн рублей направят на ремонт сельских дорог в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2019 году планируют провести ремонт сельских дорог. На эти цели направят 651,8 млн рублей в виде субсидий. Предстоящую дорожную кампанию обсудили на совещании в правительстве области.

Вице-губернатор региона Сергей Балыкин заявил, что в этом году средства на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования получат 113 муниципальных образований. Соглашение о предоставлении субсидий на ремонт дорог должны подписать до 1 марта 2019 года, пишет РИА «Оренбуржье».

Как отметил замминистра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства области Михаил Серегин, все работы подрядчикам нужно будет завершить до 1 сентября 2019 года.

Подводя итоги совещания, вице-губернатор заявил, что данная тема должна быть на постоянном контроле глав муниципалитетов. Особое внимание он обратил на сроки и качество подготовки необходимой документации.