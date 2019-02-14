Почти 25 дорог отремонтируют в Волгограде в 2019 году

В Волгограде до конца года планируют провести ремонт 24 участков проезжей части, которые были отмечены на интерактивной «Карте убитых дорог» «Общероссийского народного фронта».

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном исполкоме ОНФ, дорожные работы пройдут в семи районах. Так, самые проблемные улицы города отремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Улицы Поддубного, Штеменко, Огарева, Дягтерева, Академическая и другие давно вызывали нарекания у водителей.

Региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Армен Оганесян порадовался тому, что в план дорожного ремонта попало большое количество участков с интерактивной карты. Также он отметил, что на эти дороги поступает очень много жалоб от местного населения.