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Все населенные пункты вдоль трасс обеспечат освещением в Татарстане

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В Республике Татарстан планируют обеспечить искусственным электроосвещением все населенные пункты, которые расположены вдоль федеральных дорог. Реализовать проект хотят к 2020 году.

Как сообщил ИА «Татар-информ» эксперт дорожного хозяйства производственного отдела «Волго-Вятскуправтодора» Ильмир Самигуллин, сейчас в республике вдоль федеральных трасс располагаются 25 населенных пунктов. Из них у 22 есть электроосвещение, у остальных трех оно отсутствует.

Сейчас идут работы по проектированию, реализация начнется после прохождения экспертизы. По словам собеседника агентства, осталось установить около 6 км линий электроосвещения. Завершить установку планируют к 2020 году.

Самигуллин также добавил, что в 2018 году в республике было установлено 16,5 км линий электроосвещения вдоль федеральных автодорог.

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