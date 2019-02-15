«Ледяную пещеру» закрыли в парке «Зарядье»

«Ледяную пещеру» в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» закрыли.

Как говорится на сайте парка, в связи с проведением регламентных работ она не будет работать до 31 марта. С 11 по 15 февраля по этой же причине закрыли Медиацентр. Отмечается, что остальные павильоны работают по расписанию.

Столичный парк «Зарядье» открылся в День города 9 сентября 2017 года и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре города за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га.

8 сентября 2018 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли концертный зал «Зарядье». 7 февраля там впервые выступила меццо-сопрано Магдалена Кожена.

11 февраля в павильоне «Купол» открылась выставка работ иностранных фотографов о Москве и ее жителях. Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в рейтинг 100 лучших мест в мире.