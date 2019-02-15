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Главы минобороны США и Британии обсудили борьбу с деятельностью России

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Фото: REUTERS/Francisco Seco
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон встретились в Брюсселе и обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России. Об этом сообщил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

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По его словам, главы военных ведомств обсудили широкий круг оборонных вопросов, среди которых важность единства НАТО, защита телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций, а также методы нарушения «пагубной деятельности» России, пишет «РИА Новости».

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

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