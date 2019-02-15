Закон об уголовной ответственности главарей ОПГ может быть принят в марте

Законопроект, вводящий уголовную ответственность для лиц, стоящих во главе организованных преступных группировок (ОПГ), может быть принят Госдумой в марте.

Как рассказал председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, закон нужен потому, что главарям, как правило, удается избежать уголовного наказания.

«Сейчас пришли к выводу, что Уголовный кодекс должен содержать норму, которая охватывала бы и их тоже», — сказал Крашенинников в эфире телеканала «Россия 24».

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект президента РФ.

14 февраля Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Думы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщается в пояснительной записке к документу, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются именно организованными преступными группировками. Однако благодаря своему положению лидеры преступных сообществ зачастую уходят от уголовной ответственности.