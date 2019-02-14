Путин рассмотрит вопрос награждения сборной России по вольной борьбе

Президент РФ Владимир Путин рассмотрит вопрос о награждении чемпионов мира и тренерский состав сборной России по вольной борьбе.

С такой просьбой спортсмены обратились к главе государства во время его посещения спортивного центра подготовки сборных и клубных команд «Юг-спорт» в Сочи.

Также спортсмены посетовали, что в Краснодарском крае нет Дворца борьбы и попросили помочь им с организацией чемпионата мира по борьбе.

«Хорошо, порешаем», — сказал Путин.

14 февраля президент России также провел тренировку на татами с национальной командой по дзюдо после завершения трехстороннего саммита по Сирии.

После он рассказал журналистам, что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без «розовых очков».