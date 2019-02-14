Грудинина сняли с должности председателя совета депутатов подмосковного Видного

Совет депутатов подмосковного Видного снял с должности своего председателя Павла Грудинина. Решение было принято большинством голосов в четверг, 14 февраля.

На его место был избран представитель партии «Единая Россия» Игорь Коршаков. Ранее он входил в комиссию совета по вопросам ЖКХ, благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства.

Среди причин снятия Грудина с поста называют: наличие офшоров и иностранных активов, возобновление дела о незаконной передаче земель Совхоза им. Ленина под коммерческую застройку, сокрытие доходов, систематическое нарушение регламента совета, а также утрата доверия коллег-депутатов. Сам политик никак не прокомментировал данное решение, пишет ТАСС.

В начале сентября 2017 года Грудинин стал членом совета депутатов подмосковного Видного. Спустя несколько недель при поддержке КПРФ он был избран председателем.