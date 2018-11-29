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РЕН ТВ выяснил историю рождения сельхозимперии Грудинина

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал документы, показывающие, каким образом бизнесмен Павел Грудинин стал владельцем «Совхоза имени Ленина», созданного еще при советской власти.

Решение о реорганизации совхоза в закрытое акционерное общество принято в 1994 году, сообщает телеканал. Годом позже ЗАО «Совхоз имени Ленина» было учреждено. В документах был обозначен 521 акционер. Еще через год указом руководства Ленинского района Подмосковья число пайщиков было сокращено до 417. Судя по имеющемуся в распоряжении канала списку, среди исключенных есть в том числе родственники Грудинина.

При этом большинство пайщиков не получили на руки свидетельства о собственности. По их словам, на собрании людям предложили ради безопасности хранить документы в правлении совхоза.

Добиться получения документов удалось лишь двум пайщикам из 417 — Анатолию Бобкову и Анатолию Баканову, сообщает телеканал.

В 1997 году вышло постановление, отменяющее решение о передаче земель КСП (коллективному сельскохозяйственному предприятию) имени Ленина.

Когда Грудинин баллотировался в президенты России, пайщики восприняли это как шанс быть услышанными и вновь подали в суд.

В ходе судебных процессов выяснилось, что Грудинин в настоящее время владеет 44% акций предприятия. Еще 20% владело ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК), которое, в свою очередь, на 99% принадлежало офшорной Bontro LTD. Бенефициаром офшора являлся Грудинин.

Перед началом раздела имущества между главой совхоза и его экс-женой Ириной Грудининой УФК оказалась в стадии ликвидации, а офшорная компания передана знакомому Грудинина Сергею Выблому.

Ранее 29 ноября стало известно, что компания «ИКЕА Мос Торговля и Недвижимость» подала иск о взыскании 80 млн рублей с компании «ТТ Девелопмент», учрежденной Грудининым.

Двумя днями ранее Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение суда, согласно которому передача двух земельных участков «Совхоза имени Ленина», возглавляемого Грудининым, компании «ТТ Девелопмент» признавалась незаконной. При этом часть одного из участков  была продана IKEA за 1,6 млрд.

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